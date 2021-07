▲ 노동옥씨 별세, 윤인철(신한금융투자 TFC강남금융센터 영업고문, 전 강남영업본부장)씨 모친상 = 22일, 순천향대학교서울병원 장례식장 2층 5호실, 발인 24일. ☎ 02-797-4444

