한은, 통화정책 경시대회 지역 예선 결과 6개팀 최우수상

[아시아경제 장세희 기자]한국은행이 실시한 '2021 통화정책 경시대회' 지역예선대회 결과 서울 등 전국 지역에서 총 6개팀이 최우수상을 수상했다.

23일 한은에 따르면 전국 37개 대학에서 총 44개 팀이 지역예선대회에서 경쟁한 결과 연세대 딱쟁이팀, 이화여대 지금리대로팀, 인하대 가계신용 멈춰팀 등 총 6개 팀이 최우수상을 차지했다. 6개 팀은 오는 8월 13일 개최될 전국결선대회에 진출할 참가자격을 얻게 됐다.

한국은행 통화정책 경시대회는 대학생들에게 통화정책 결정 과정의 모의체험 기회를 제공, 한은의 역할에 대한 이해 증진과 정책 결정에 대한 공감대 확산을 위한 자리다. 참가팀들은 최근의 국내외 경제동향 및 향후 전망, 주요 고려 사항 등에 대한 견해를 발표하고 이를 바탕으로 향후 통화정책방향에 대한 의견을 제시했다.

한편 입상 팀에게는 한국은행 총재 표창과 포상금을 수여한다. 전국 결선에서 수상할 경우 금상에겐 1000만원, 은상은 500만원, 동상은 300만원, 장려상은 100만원의 상금이 수여된다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr