제7회 아시아경제호남배 주니어골프챔피언십 개최

29~30일 화순엘리체 컨트리클럽

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 주니어 골프 꿈나무의 육성과 후원을 위한 제7회 아시아경제호남배 주니어골프챔피언십이 오는 29~30일 이틀간 화순엘리체 컨트리클럽(동, 남 코스)에서 개최된다.

주니어 골퍼들의 꿈과 희망을 응원하기 위해 아시아경제 호남취재본부가 주최하고 광주광역시골프협회가 주관하는 이 대회는 매년 열리면서 올해 7회를 맞았다.

학생 남자부와 여자부로 나눠 시합을 치른다. 18홀씩 이틀간 총 36홀 맥시멈스코어 스트로크 플레이에 의거 순위를 결정한다.

대한골프협회 경기인 등록규정에 의해 현재 전문 선수등록을 필한 GHIN 핸디캡 12 이하 중·고등학생 국내 아마추어 골퍼만 참가할 수 있다. 단 대회조직위원회에서 추천한 초등학교 6학년 선수는 참가 가능하다.

남·여자부 1~5위는 각각 장학금과 함께 트로피가 수여하고 참가자 전원에게는 기념품과 경품 추첨으로 다양한 상품을 전달한다.

기타 자세한 사항은 아시아경제 호남취재본부(062-363-5001)와 광주광역시골프협회(062-374-0035)로 문의하면 된다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr