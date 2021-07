삼성전자, 역대급 무더위에 에어컨 판매량 2배 급증

[아시아경제 우수연 기자]최근 30도를 웃도는 무더위가 계속되고 올 여름 역대급 고온 현상이 예보되면서 삼성전자의 국내 에어컨 판매량이 크게 늘고 있다.

23일 삼성전자는 올해 7월 1~22일 기준 국내 에어컨 판매량이 전년 동기 대비 2배 이상 급증했다고 밝혔다. 특히 최상위 제품인 '비스포크 무풍에어컨 갤러리'는 작년 7월 대비 95% 이상 판매가 늘어났다.

이 제품은 강력한 냉방 성능 뿐만 아니라 바람문을 없앤 가구 같은 디자인으로 소비자들에게 인기를 끌고 있으며, 뛰어난 에너지 효율과 위생관리가 간편한 이지케어 기능 등도 차별화된 장점으로 호평받고 있다.

삼성전자는 이달 31일까지 삼성 에어컨을 구매하는 소비자에게 풍성한 혜택을 제공하는 'Hot Summer 페스티벌 '을 진행 중이다. 인기 제품인 비스포크 무풍갤러리와 비스포크 무풍클래식 등을 구매할 경우 최대 30만원 상당의 혜택을 받을 수 있다.

또한, 스탠드형 에어컨과 창문형 에어컨 윈도우 핏을 함께 구매하면 최대 10만원 상당의 추가 할인 혜택과 함께 창문형 에어컨 설치도 무상으로 제공한다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr