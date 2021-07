홍준표 "이재명, 대통령 되기엔 인생 막 살아…與 지지층, 이낙연 택할 것"

[아시아경제 허미담 기자] 대선 출마를 선언한 홍준표 국민의힘 의원은 더불어민주당 대선 최종 후보로 이낙연 전 대표가 오를 것으로 예상했다.

홍 의원은 22일 CBS 라디오 '한판승부'에 출연해 "제가 (야권) 후보가 될지 여부는 잘 모르겠다만, 여권은 이낙연 후보라고 본다"고 했다.

그는 지지율 선두를 달리고 있는 이재명 경기도지사를 향해 "이재명 후보가 경기지사까지는 어땠을지 모르나, 대통령이 되기에는 인생을 너무 막 살았다"고 평가절하했다. 이는 최근 이 지사를 둘러싼 여배우 스캔들, 형수 욕설 논란 등을 지적한 것으로 보인다.

홍 의원은 이어 "결국 민주당 당원이나 민주당 지지층의 선택은 이낙연 쪽으로 갈 것이라고 본다"고 덧붙였다.

또 그는 자신이 윤석열 전 검찰총장을 비판한 데 대해 논란이 일자 "우리 당의 윤 총장 지지하는 사람들이 '내부 총질'이라고 자꾸 그러는데, 윤 총장은 지금 우리 당 사람인지 아닌지 아직 모른다. 그건 외부 총질이지 내부 총질이 아니다"고 했다.

앞서 윤 전 총장은 김경수 전 경남도지사가 이른바 '드루킹 댓글 조작' 사건에서 유죄 확정판결을 받은 데 대해 "결국 현 정권의 근본적 정통성에 심각한 문제가 있음이 사법부 판결로 확인된 것"이라는 입장을 밝힌 바 있다.

홍 의원은 이에 대해 "(이 발언은) 자기 부정인 게, 자기가 은폐해서 우리(국민의힘)가 특검으로 밝혀낸 사건이다. 자기가 문재인 정권을 정통성 없는 정부라고 이야기하면 안 된다. 자기는 그럼 정통성 없는 정부의 검찰총장을 했다는 것"이라며 "정통성 없는 정부라고 공격하는 건 우리(국민의힘)가 해야 되는데 엉뚱하게 윤 전 총장이 하는 것을 보고 '거기는 당신이 낄 자리가 아니다'는 이야기를 한 것"이라고 했다.

아울러 그는 '윤 전 총장을 견제하는 것으로 보인다'는 말에 "자꾸 견제라고 이야기하는데 나는 그게 참 답답한 게 내가 검사를 할 때나 정치를 할 때 잘못된 것이 보이면 물론 저도 비판받고 욕 얻어먹었다. 잘못한 행동을 하면 피아를 안 가린다"라고 했다.

