[아시아경제 이지은 기자] 박수현 청와대 국민소통수석은 문재인 대통령이 수도권 사회적 거리두기 4단계 시행과 관련해 "짧고 굵게 끝내도록 하겠다"고 언급한 것과 관련, 2주 안에 4단계를 끝내겠다는 뜻은 아니었다고 설명했다.

박 수석은 22일 JTBC '썰전 라이브'에 출연, 진행자가 '2주간 4단계를 적용했으나 대통령 말과 달리 확진자가 줄지 않았다'는 취지의 질문에 대해 이같이 답했다.

박 수석은 "거리두기 효과가 나타나는 데는 2주 이상이 걸린다"며 "대통령의 언급을 '2주 안에 끝내겠다'고 해석하는 것은 너무 급한 것"이라고 말했다.

그는 "확실히 방역에 집중해 짧게 고강도 조치를 끝내자는 호소였다"고 덧붙였다.

박 수석은 이재용 삼성전자 부회장이나 전직 대통령 사면론에 대해 "아는 바도 없고, 들은 바도 없다"고 말했다.

