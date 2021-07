"경기도, 매너도 다 졌다"…상대 선수 악수 거절한 이동경에 '비매너 논란'

[아시아경제 박현주 기자] 올림픽 첫 경기에서 패배한 우리 올림픽 축구 대표팀이 '비매너' 꼬리표까지 달게 됐다.

대표팀은 22일 일본 이바라키현 가시마 스타디움에서 열린 도쿄올림픽 조별리그 B조 1차전에서 0-1로 믿기 힘든 충격패를 당했다. 후반 25분 뉴질랜드의 공격수 크리스 우드에게 실점을 허용고 만회하지 못했다.

경기 스코어보다 아쉬움을 산 것은 상대 선수의 악수를 거절한 이동경이었다. 경기가 끝난 후 우드는 이동경에게 먼저 다가가 손을 내밀었지만 이동경이 이를 외면하자 멋쩍은 표정을 지었다.

이 장면이 중계되자 누리꾼들 사이에선 '비매너 논란'이 제기됐다. 경기 결과에 실망이 크더라도 함께 경기를 치른 상대 선수에게 매너를 지켰어야 했다는 지적이다. 다른 선수들도 패배가 확정된 이후 충격에 빠진 모습으로 고개를 숙였지만 이후 경기장을 빠져나가며 상대 선수들과 인사를 나눴다.

사실 이동경의 악수 거부 자체는 문제가 되지 않는다. 도쿄올림픽에선 코로나19 확산 방지를 위해 선수들 간 포옹, 악수, 하이파이브 등을 금지하고 있기 때문이다. 그러나 누리꾼들은 상대 선수를 외면한 무례함이 올림픽 정신에 어긋난다며 그의 비매너를 질타하고 있다.

한편 이번 패배로 8강 진출에 빨간불이 켜진 한국은 오는 25일 루마니아와 조별 리그 2차전을 치른다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr