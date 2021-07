[아시아경제 조성필 기자] 성형수술 중 수술실에서 과다출혈로 사망한 고 권대희씨 의료사고에 연루된 성형외과 원장에게 검찰이 중형을 구형했다.

검찰은 22일 서울중앙지법 형사8단독 최창석 부장판사 심리로 열린 이 사건 결심 공판에서 성형외과 원장 장모씨에게 징역 7년6개월과 벌금 1000만원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 함께 기소된 동료 의사 2명에게는 각각 징역 6년과 징역 4년을, 간호조무사 전모씨에겐 징역 2년을 구형했다.

앞서 서울 강남의 성형외과를 운영하는 장 원장과 의료진은 2016년 권씨를 수술하는 과정에서 경과 관찰과 후속 조치를 제대로 하지 않아 과다출혈로 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 재판부는 다음 달 19일 선고하기로 했다.

