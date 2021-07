SGI서울보증, 환경부 선정 '유망녹색기업'에 보증지원 확대

보증한도 30억까지 확대

[아시아경제 기하영 기자]서울보증보험과 한국환경산업기술원은 22일 서울 은평구 환경산업기술원에서 '유망 녹색기업 보증지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 서울보증보험은 환경부 선정 유망 녹색기업에 우대 보증지원을 실시한다. 창업기업은 이행보증보험 및 인허가보증보험 상품을 별도의 담보 없이 기업당 2년간 5억원 한도로 이용할 수 있게 되며, 성장기업은 이행보증보험 등의 보험료를 10% 할인받고, 기업 신용등급별 최대 30억원까지 보증한도 확대 지원을 받게 된다.

또 창업기업과 성장기업은 거래업체의 신용정보 등을 제공받을 수 있는 외부 신용정보회사의 '중소기업 신용관리서비스'와 임직원 직무역량 제고를 위한 온라인 교육 플랫폼을 무상으로 이용할 수 있게 된다.

이번 협약으로 유망 녹색 창업기업과 성장기업은 약 9625억원의 보증한도 확대 및 약 5억3000만원의 보험료 절감 혜택을 누릴 수 있을 것으로 전망된다.

유광열 서울보증보험 대표이사는 "녹색금융 확대를 통해 친환경기업에 대한 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr