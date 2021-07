靑 NSC 상임위 '한미 글로벌 백신 파트너십' 점검

서훈 국가안보실장 주재로 NSC 상임위 열어…"해외파병 부대 방역대책 더욱 강화"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 22일 "서훈 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회 회의를 개최했다. 오늘 회의에는 한미 정상회담 후속조치 중 하나인 ‘한미 글로벌 백신 파트너십’ 운영을 협의하기 위해 이호승 청와대 정책실장, 강도태 보건복지부 2차관이 참석했다"고 밝혔다.

청와대는 "참석자들은 한미 간 전문가그룹 발족, 원부자재 소그룹회의 개최와 범정부 지원 TF 운영 등 ‘한미 글로벌 백신 파트너십’ 추진 현황을 점검했다"고 설명했다.

청와대는 "백신 개발과 생산 역량 제고를 바탕으로 글로벌 백신 허브로 도약하기 위해 한미 정부, 기업 간 더욱 긴밀히 협력하는 방안과 국내 코로나 확산 상황을 극복하기 위한 외교안보 차원의 조치들도 지속 강구하기로 했다"고 덧붙였다.

아울러 청와대는 "청해부대 34진의 복귀 상황을 점검하고 확진자들의 조속한 건강 회복 등 후속 조치에 만전을 기하는 가운데, 다른 해외파병 부대에 대한 방역대책을 더욱 강화하기로 했다"고 전했다.

청와대는 "참석자들은 최근 한반도와 지역 정세를 점검하고 북한과의 대화 재개를 위한 유관국들과의 협력을 강화하는 한편, 해외 위험지역에 있는 우리 국민의 안전과 기업 보호를 위한 조치들을 계속 강구해 나가기로 했다"고 설명했다.

