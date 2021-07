영광군 드림스타트, 내달 9일까지 ‘체험 프로그램’ 운영

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성) 드림스타트는 여름방학을 맞아 지난 20일부터 내달 9일까지 3주간에 걸쳐 드림스타트 아동들 대상으로 다양한 체험 프로그램을 운영하고 있다고 22일 밝혔다.

프로그램 내용은 정서함양과 재능개발을 위한 손가락 연주 칼림바 악기 배우기, 아동들의 소근육 운동과 집중력 향상, 성취감을 느낄수 있도록 공예전문가의 지도로 보조가방, 캘라그라피 쿠션 등 아이들 눈높이에 맞는 다양하고 풍성한 창작활동 기회로 아이들이 즐겁고 유익한 시간을 보낼 수 있도록 구성됐다.

드림스타트는 취약계층 아동들의 건강한 성장을 돕기 위해 동병하치 치료, 체력튼튼교실, 안경지원, 이·미용서비스, 부모교육, 보충·특기적성지원, 학습지 지원, 문화체험 등 소수 인원 중심의 다양한 프로그램으로 맞춤형 복지서비스를 지원하고 있다.

드림스타트 관계자는 “코로나19가 장기화되는 상황에서 방학 중인 아이들에게 다양한 체험학습의 기회 제공으로 활력을 되찾길 바란다”며 “앞으로도 모든 아이들이 건강하고 행복하게 성장할 수 있도록 다양한 맞춤형 통합서비스를 제공하겠다”고 말했다.

