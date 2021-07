에쓰오일은 보육원 청소년의 학업·자립을 돕고 시설 후원을 위해 2억8000만원을 한국아동복지협회에 전달했다. 보육원 출신 전문대생 가운데 화학공학, 기계, 전기·전자 등 이공계 전공 학생 40명이 각각 250만원씩 받고 취업을 준비하는 고교생 75명은 전문기술이나 자격증을 얻기 위한 기술교육비 200만원씩 받는다. 후세인 알 카타니(사진 왼쪽 두번째) 에쓰오일 CEO는 "학생이 전문지식과 기술을 갖춰 사회에 진출하고 각자 꿈에 한 발짝 더 다가갈 수 있도록 응원하겠다"라고 말했다.

