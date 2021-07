[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 23일부터 다음 달 8일까지 개최되는 제32회 도쿄하계올림픽에 우리은행 소속 선수와 감독 5명이 태극마크를 달고 출전한다고 22일 밝혔다.

우리은행 여자프로농구단의 전주원 코치가 한국인 여성 최초로 올림픽 구기종목 사령탑을 맡게 됐다. 전 감독은 "우리은행 여자프로농구단 소속의 박혜진, 박지현, 김정은 선수 3명이 국가대표로 함께 선정돼 힘이 된다”고 말했다.

우리은행 여자사격단의 박희문 선수도 여자 10m 공기소총에 출전해 도쿄올림픽 첫 번째 메달 사냥에 나설 예정이다.

우리은행 관계자는 “우리은행 소속 선수들이 태극마크를 달고 ‘5회 연속 올림픽 탑10’이라는 대한민국 목표 달성을 위해 좋은 성적을 거두기를 응원한다”고 말했다.

