대구시, 폐업 소상공인에 개인보증 전환 '브릿지 보증' … 만기연장 지원

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구시는 코로나19 극복을 위한 2021년도 제3차 대구형 경제방역 대책을 추진하기 위해 제2회 추경예산을 편성, 자금난을 겪는 소상공인에 금융지원한다고 22일 밝혔다.

이번 대책의 일환으로 26일부터 브릿지 보증사업을 지원한다.

'브릿지 보증'은 폐업 소상공인들의 기존 보증을 만기연장해 줌으로써 정상상환이 가능하도록 개인보증으로 전환해주는 제도다. 대구시는 국비 20억원을 포함 총 80억원을 대구신용보증재단에 브릿지 보증사업 시행을 위해 출연한다.

권영진 시장은 "자금난을 겪는 소상공인들이 불가피하게 폐업하더라도 브릿지 보증을 통해 위기를 극복하고 재도약할 수 있는 계기가 될 수 있기를 바라며, 향후 소상공인 금융지원 등 다각적인 방안을 강구하겠다"고 전했다.

브릿지 보증 신청 및 자세한 내용은 대구신용보증재단 홈페이지 또는 사업장 소재지 각 영업점으로 문의하면 된다.

