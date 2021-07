메르세데스벤츠, 능률협회 서비스품질지수 2개 부문 수상

[아시아경제 이창환 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 한국능률협회컨설팅 선정 ‘2021 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)’에서 ‘수입자동차판매점’ 및 ‘수입 인증 중고차’ 두 개 부문 1위에 선정됐다고 22일 밝혔다.

올해 12회를 맞이하는 ‘한국산업의 서비스품질지수’는 소비자들이 체감하는 국내 산업의 서비스품질을 나타내는 지수다.

메르세데스-벤츠 코리아는 올해 ‘수입자동차판매점’ 부문에 선정, 이 부문 7년 연속 수상 및 총 8회 우수기관 선정의 영예를 안았다고 강조했다. 특히 서비스 제공단계별 총 11개 영역 중 적극성, 업무지식, 시설환경관리, 친절성 등에서 최고점을 받았다.

이를 통해 수입 자동차 브랜드 가운데 가장 높은 점수로 1위를 차지했다. 메르세데스-벤츠는 전국 59개 전시장, 73개 서비스센터를 갖추고 코로나-19 상황에 맞는 ‘고객 안심 프로그램’, ‘사고수리 지원 서비스’ 등 보다 편리하고 차별화된 서비스를 고객들에게 제공하기 위해 지속적인 노력을 펼치고 있다.

또한 올해 ‘한국산업의 서비스품질지수’에 새롭게 추가된 ‘수입 인증 중고차’ 부문에도 선정됐다. 해당 부문에서는 고객배려, 설명능력, 친절성 등에서 최고점을 받으며, 국내 시장 내에서 사업 규모가 점차 증가하고 있는 프리미엄 인증 중고차 영역에서도 전문성을 인정받았다.

메르세데스-벤츠 코리아는 전국 23개 공식 인증 중고차 전시장에서 전문 딜러가 198가지 엄격한 품질 기준을 통과한 차량을 판매하고 있으며, 2011년 인증 중고차 시장에 진출한 이래, 우수한 서비스 품질을 바탕으로 10년간 연평균 37% 이상의 성장률을 이어왔다.

틸로 그로스만 메르세데스-벤츠 코리아 고객 서비스 부문 총괄 부사장은 “고객분들께 최고의 제품과 서비스를 제공하기 위한 메르세데스-벤츠 코리아의 노력으로 한 부문에서 7년 연속 수상의 영광을 이룰 수 있었다”며 “앞으로도 메르세데스-벤츠를 신뢰해주시는 모든 분들께 최고의 만족을 드리기 위해 더욱 매진하겠다”고 밝혔다.

이상국 메르세데스-벤츠 코리아 세일즈 부문 총괄 부사장은 “프리미엄 인증 중고차 시장 진출 10주년이 되는 해에 의미 있는 수상을 해 자부심과 책임감을 함께 느낀다”며 “앞으로도 믿음과 신뢰를 바탕으로 고객분들의 니즈에 맞는 최고의 서비스와 가치로 보답하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

