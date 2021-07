황희 장관 도쿄올림픽 개막식 참석

"우리 선수들 안전 위해 최선을 다해 지원"

문화체육관광부는 황희 장관이 일본 문부과학대신 초청행사와 2020 도쿄올림픽 개막식에 참석한다고 22일 전했다. 문부과학대신 초청행사는 각국 스포츠 장관들이 올림픽의 성공 개최와 향후 스포츠 정책 및 방향을 공유하는 자리다. 문체부 관계자는 “황희 장관이 각국 스포츠 장관들에게 2024 강원동계청소년올림픽을 적극적으로 홍보할 것”이라고 전했다. 도쿄올림픽 개막식은 코로나19 확산으로 참석자를 최소한으로 제한한다. 황 장관은 “세계 최대 스포츠 축제에서 우리 선수들이 기량을 마음껏 펼쳐 큰 결실을 거두길 바란다”라고 말했다. 이어 “선수들의 안전을 위해 유관 기관과 함께 최선을 다해 지원하겠다”라고 다짐했다. 황 장관은 이튿날 대한민국 파견기자단과 급식센터를 찾아 격려하고 우리 선수들의 경기를 응원한 뒤 귀국할 예정이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr