기아 2022년형 셀토스 출시 "1944만원부터"

기아 신규 엠블럼 적용한 소형 SUV 셀토스 연식변경 모델 22일 판매 개시

[아시아경제 이창환 기자] 기아가 셀토스의 연식 변경 모델 '더(The) 2022 셀토스'를 출시하고 본격적인 판매에 돌입한다고 22일 밝혔다.

셀토스는 기아의 대표적인 소형 SUV(스포츠유틸리티차량)로 2019년 처음 출시됐다.

신규 기아 엠블럼을 적용한 The 2022 셀토스는 1열 USB 단자를 기본화하고 기존 상위 트림에서만 적용할 수 있었던 고객 선호 사양을 하위 트림까지 확대 운영했다.

신형 셀토스는 기본 트림인 트렌디에서 LED 헤드램프와 LED 리어 콤비네이션 램프, 루프랙 등으로 구성된 '스타일' 패키지를 운영해 고객의 디자인 선택권을 확대했다.

아울러 고객이 합리적으로 차량을 구성할 수 있도록 프레스티지 트림부터 BOSE 프리미엄 사운드·러기지 커버링 쉘프로 구성된 ‘BOSE 프리미엄 사운드 팩’과 컴바이너 헤드업 디스플레이·7인치 슈퍼비전 클러스터 등이 포함된 하이테크’ 패키지를 확대 운영한다.

The 2022 셀토스의 판매가격은 1.6 가솔린 터보는 트렌디 모델이 1944만원, 프레스티지 2258만원, 시그니처 2469만원, 그래비티 2543만원이다.

1.6 디젤은 트렌디가 2151만원, 프레스티지 2465만원, 시그니처 2676만원, 그래비티 2750만원이다. (개별소비세 3.5% 반영 기준)

기아 관계자는 "The 2022 셀토스는 강화된 상품성을 통해 차급을 압도하는 하이클래스 소형 SUV로서 시장에서의 존재감을 더욱 강화할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr