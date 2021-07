신라면세점, 中 하이난성 시장 진출 … 현지업체와 MOU

[아시아경제 조인경 기자] 신라면세점이 코로나19 위기 돌파를 위해 중국 시장에 진출한다.

신라면세점은 중국 하이난성에서 면세점을 운영하고 있는 중국 하이난성 하이요우면세점(海南旅投免稅品有限公司·HTDF)과 양국 면세점 운영 활성화를 위한 전략적 MOU를 체결했다고 22일 밝혔다.

하이요우면세점은 지난해 하이난관광투자발전공사의 자회사로 설립된 시내 면세점이다. 9만5000㎡ 규모의 면세점에 약 45개 카테고리, 500여개 브랜드의 상품을 취급하고 있으며, 쇼핑은 물론 외식·엔터테인먼트 요소까지 아우르는 프리미엄 복합쇼핑몰이다. 싼야펑황국제공항으로부터 약 15㎞, 고속철도역에서 약 6㎞ 거리에 위치하며, 하이난 여행의 필수코스로 손꼽히는 '천애해각(天涯海角)'에 인접해 있어 관광객 유입도 용이하다.

이번 MOU를 통해 신라면세점과 하이요우면세점은 추후 합작사 설립을 통해 상품 소싱, 시장 개발, 인적자원 교류, 상품 공동개발 등 운영 전반에 대해 상호 협력하기로 했다.

호텔신라가 운영하는 신라면세점은 시장 다변화를 위해 지난 2013년부터 해외사업 비중을 늘리며 글로벌 경쟁력 강화에 힘써왔다. 한국기업으로는 처음으로 싱가포르 창이국제공항에 해외 매장을 열었고 2014년 마카오공항, 2017년 홍콩 첵랍콕국제공항 면세점 사업권을 획득하면서 아시아 3대 공항(인천·창이·첵랍콕 국제공항)에서 화장품·향수 매장을 모두 운영하는 세계 최초의 면세기업이자 화장품·향수 카테고리에서 세계 최대의 면세유통 사업자로 도약했다.

신라면세점 관계자는 "이번 MOU를 통해 코로나19 위기 속에서도 급성장하는 중국시장, 특히 하이난에 진출한다는 점에 의미가 있다"면서 "다양한 방법으로 해외시장에 진출해 면세점 사업의 어려움을 극복해 나가겠다"고 말했다.

