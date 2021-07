"폭염에 삼시세끼 집밥" 이마트, "노 파이어(No Fire) 가전 뜬다"

신상 에어프라이어, 스테이크 그릴 출시

더운 날씨에 거리두기 강화 재택근무 연속

화력을 쓰지 않는 가전 인기

22~28일 초고속블렌더, 전기레인지, 커피머신 등 행사

[아시아경제 김유리 기자] 한낮 기온이 35도에 육박하는 폭염에 가전 구매 트렌드도 바뀌었다.

이마트는 더운 날씨에 사회적 거리두기와 재택근무가 이어지면서 화력을 쓰지 않는 일명 '노파이어 (No Fire)' 가전이 인기를 얻고 있다고 22일 밝혔다.

이마트에서 7월1일부터 14일까지 판매된 주방 가전 제품의 매출을 살펴보면 ▲전기레인지 27.7% ▲오븐레인지 37.5% ▲커피머신 10.9% ▲초고속 블랜더 25.2% ▲쥬서기 222% ▲멀티쿠커 233.6% 등 화력을 사용하지 않는 제품들의 매출 신장율이 두드러졌다. 반면 가스레인지 매출은 10% 가량 줄었다.

이마트는 22일부터 28일까지 초고속블렌더, 전기레인지, 커피머신 등 주방가전 행사를 진행한다. 테팔과 필립스의 블렌더는 전품목 15% 추가 할인을 진행하며 일렉트로룩스 전기레인지는 149만원에서 229만원에 구매할 수 있다. 일리 커피머신도 14만 8000원에 판매한다. 이마트는 올 하반기 전기레인지 전품목에 36개월 무이자 할부 프로모션을 도입해 고가의 가전제품을 부담 없이 구매할 수 있을 것이라고 덧붙였다.

한편 이마트는 '노 파이어' 가전의 대명사인 에어프라이어와 스테이크마스터 신상품을 잇따라 출시했다. 에어프라이어는 2017년부터 인기를 끈 조리가전으로 기름 없이 뜨거운 공기로 바삭한 튀김 요리를 할 수 있는 것이 특징이다. 이번에 이마트가 출시한 신제품은 '혼족 3.5ℓ 에어프라이어'와 '일렉트로맨 5.3ℓ 에어프라이어', '일렉트로맨 보이는 에어프라이어'다. 지난 6월 출시한 '일렉트로맨 스테이크 그릴'도 간편하게 두꺼운 고기와 생선을 조리 할 수 있어 인기다.

장효영 이마트 주방가전 바이어는 "더운 날씨에 화력을 쓰지 않는 스마트한 주방 가전이 인기"라며 "디자인과 기능을 업그레이드한 PL 가전제품을 지속 출시할 계획"이라고 말했다.

