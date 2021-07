광주보훈청-㈜아이비휀스 '일자리 창출 활성화' 협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방보훈청(청장 임종배) 제대군인지원센터는 21일 ㈜아이비휀스와 ‘일자리창출 활성화 지원 업무 협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 국토방위의 임무를 성실히 수행하고 전역한 중·장기복무 제대군인에게 안정적인 일자리를 제공하고 ㈜아이비휀스의 인력수급 불일치를 해소하기 위해 추진됐다.

또 양질의 취업지원서비스를 제공하는 등 일자리 창출 활성화 업무 추진의 효율적인 수행을 목적으로 한다.

김정희 제대군인지원센터장은 “제2의 인생을 시작하는 제대군인에 대한 사회와 기업의 따뜻한 관심이 필요하다”면서 “㈜아이비휀스와 긴밀한 협력체계를 구축, 제대군인의 성공적인 사회복귀를 위해 적극 노력하겠다”고 말했다.

한편 광주지방보훈청 제대군인지원센터는 5년 이상 국토방위 임무를 성실히 수행하고 전역한 중·장기복무 제대군인의 원활한 사회복귀를 위해 취업지원업무를 실시하고 있다.

각종 위크숍 및 교육을 희망하는 중·장기복무 제대군인은 광주제대군인지원센터로 문의하면 된다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr