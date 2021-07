KB證 "비대면으로 신규 계좌 만들면 1만원 쿠폰 지급"

카카오뱅크, LG에너지솔루션 등 공모주 노린 신규 고객 유치 전략

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 비대면으로 계좌를 신규 개설하는 고객에게 주식을 살 수 있는 쿠폰 1만원권을 증정한다.

KB증권은 모바일트레이딩시스템(MTS), 홈페이지 등을 통해 비대면으로 신규 계좌를 개설한 고객을 대상으로 이 같은 행사를 진행한다고 21일 밝혔다.

마감일인 다음달 31일까지 KB증권에 주식(위탁)계좌가 없었던 고객이 MTS ‘마블' 또는 모바일 계좌개설 홈페이지를 통해 주식(위탁)계좌를 신규 개설할 경우, 개설 즉시 해당 고객의 계정으로 1만원 상당의 주식쿠폰이 자동 지급된다. 지급된 쿠폰은 MTS 마블의 'My쿠폰함'에서 확인 할 수 있다. 지급일로부터 90일 내에 국내주식 매수 시 현금처럼 사용 가능하다. 계좌 개설 및 행사 관련 상세한 사항은 KB증권 홈페이지를 참조하거나 고객센터로 문의하면 된다.

앞서 KB증권은 지난 5월에도 이 같은 행사를 진행했다. 올해 하반기 카카오뱅크와 LG에너지솔루션 등 대형 공모주 청약을 위해 유입되는 신규 고객을 유치하겠다는 전략에 다시 한 번 유사한 행사를 진행하는 것이다.

하우성 KB증권 마블랜드트라이브장은 "공모주 청약을 앞둔 신규 고객들의 알뜰한 첫 주식 거래를 지원하기 위해 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 KB증권을 이용하는 고객들에게 차별화된 디지털 서비스를 제공함은 물론 직접적인 혜택을 드릴 수 있는 행사를 지속적으로 추진 할 계획”이라고 말했다.

