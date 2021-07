원희룡 "文, 드루킹은 누구 겁니까…국민 앞에 입장 내놔야"

[아시아경제 김초영 기자] 김경수 경남지사가 댓글 조작 공모 혐의로 징역 2년 형을 확정받은 가운데 국민의힘 대권주자인 원희룡 제주지사가 "드루킹은 누구 거냐"며 문재인 대통령의 입장 표명을 촉구했다.

원 지사는 21일 자신의 페이스북에 '김경수 전 경남지사 실형 확정 선고 구속, 드루킹은 누구 겁니까?'라는 제목의 글을 올리고 "이제 문재인 대통령이 국민 앞으로 나와 입장을 내놓아야 할 차례"라고 말했다.

그는 "김 전 지사가 대선 과정에서 불법 댓글 조작 사건으로 대법원에서 2년 실형을 확정 선고받았다"며 "김명수 대법원 체제의 집요한 사법 왜곡의 우려에도 불구하고 진실은 승리했다. 이동원 대법관을 비롯한 재판부에게 경의를 표한다"고 했다.

이어 "여론 조작은 민주주의 근간을 무너뜨리는 일이다. 상상조차 해서는 안 될 일이 현실에서 벌어졌다"며 "일명 '드루킹' 사건의 사실상 최대 수혜자인 당시 민주당 후보는 문 대통령"이라고 주장했다.

원 지사는 "민주주의를 위해 싸웠다던 그들이 민주주의를 농락했고, 더럽혔고, 짓밟았다"며 "문 대통령은 민주주의 근간을 무너뜨리는 여론조작이 측근에 의해 저질러진 데 대해 분명한 입장을 내놓아야 한다"고 덧붙였다.

앞서 대법원 2부(주심 이동원 대법관)는 이날 오전 컴퓨터 등 장애업무방해, 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 김 지사의 상고심에서 징역 2년을 선고한 원심을 확정했다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr