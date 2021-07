홍콩, 공영방송서 '대만 정부·대통령' 표현 금지

[아시아경제 조현의 기자] 홍콩 공영방송 RTHK가 대만을 국가로 지칭하는 어떠한 표현도 사용해서는 안 된다는 내부 지침을 만들었다.

21일 RTHK는 전날 사측이 '하나의 중국' 원칙을 준수하기 위해 대만이 별개의 주권국임을 암시하는 어떠한 용어도 사용해서는 안 된다는 내부 지침을 만들어 배포했다고 보도했다.

이에 따라 RTHK의 모든 라디오·TV 프로그램과 온라인 콘텐츠에서 '대만 정부', '대만 대통령(총통)', '중화민국' 등 '부적절한 용어'가 금지된다.

'대만 정부'는 '대만 당국'으로, '대만 대통령(총통)'은 '대만 지도자'라고 대신 표현하기로 했다.

양안(兩岸·중국과 대만) 관계 악화 속 홍콩과 대만은 사실상 공식 관계 단절 수순에 들어갔다.

홍콩 정부는 지난 5월 대만 주재 홍콩경제무역문화판사처의 운영 중단을 일방적으로 선언하면서 관계자들을 모두 철수시켰다. 지난달에는 홍콩 주재 대만경제문화판사처의 대만 직원들이 모두 철수했다.

