우리카드, '2021 소셜아이어워드' 신용카드 인스타그램 부문 대상 수상

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 '2021 소셜아이어워드'에서 신용카드 인스타그램 부문 대상을 수상했다고 21일 밝혔다.

이번 수상을 통해 우리카드는 2019년 인스타그램 개설 이후 약 2년 동안 이룬 성과를 인정 받았다. 올해 4월 기준 팔로워는 약 32만명으로 2019년 대비 381%가 증가했고, 지난해 게시한 콘텐츠의 전체 좋아요 및 댓글 수는 2019년 대비 각각 37%, 162%가 상승하는 등 높은 상승폭을 나타냈다.

우리카드 인스타그램은 꾸준히 양질의 콘텐츠를 개발·게시하며, 고객들의 흥미와 관심을 불러일으킬 수 있는 다양한 볼거리를 제공하고 있다. SNS 전용 캐릭터 '우카프렌즈'를 통해 남녀노소 호감을 이끌어내고 있으며, 연간 콘텐츠 참여도 높은 고객 '더 팬' 선정과 맞춤형 경품 증정 등 다양한 이벤트도 진행 중이다.

우리카드 관계자는 "SNS를 통한 고객들과의 꾸준한 소통의 결과가 이번 수상으로 이어진 것 같아 기쁘다"고 수상 소감을 전했다.

한편 소셜아이어워드는 국내 소셜 인터넷 혁신 대상 시상식으로, 우수한 SNS 성과를 낸 기업을 대상으로 ▲비주얼 ▲브랜드 ▲콘텐츠 ▲마케팅 ▲서비스 등 5개 부문 15개 지표를 평가해 매년 후보작 선정과 분야별 대상을 수여한다.

