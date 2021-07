넥슨, 넷게임즈 '프로젝트 매그넘' 퍼블리싱 계약

[아시아경제 강나훔 기자] 넥슨은 자회사 넷게임즈에서 개발한 루트슈터 장르 '프로젝트 매그넘(PROJECT MAGNUM·가제)'의 국내 및 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다고 21일 밝혔다.

프로젝트 매그넘은 3인칭 슈터 전투에 RPG 플레이를 결합한 루트슈터(Looter Shooter) 장르의 PC·콘솔 기반 게임으로, SF 스타일의 판타지 세계관을 바탕으로 한다. 다양한 스킬과 액션, 총기를 이용한 전투, 거대 보스를 공략하는 퀄리티 높은 PvE 슈터 전투가 특징이다.

넥슨은 이번 계약으로 프로젝트 매그넘의 국내 및 글로벌 서비스(중국 제외) 판권을 획득하고, 루트슈터 장르의 새로운 IP 게임으로 차별화된 재미를 선사할 예정이다.

이정헌 넥슨 대표는 "프로젝트 매그넘은 넷게임즈에서 쌓아온 RPG 노하우를 기반으로 최신 3인칭 슈터 전투를 가미해 새로운 IP로 선보이는 기대작"이라며 "국내 및 글로벌 시장에서 PC와 콘솔 플랫폼 동시 출시를 목표로 새로운 도전을 이어 나가겠다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr