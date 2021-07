손보협회 "車사고 과실비율, 카카오톡 챗봇으로 검색하세요"

자동차사고 과실비율 등 안내 카카오톡 챗봇 서비스 개시

[아시아경제 기하영 기자]손해보험협회가 자동차사고 과실비율을 검색할 수 있는 카카오톡 기반의 챗봇 서비스를 시작한다.

손해보험협회는 소비자가 쉽고 편리하게 자동차사고 과실비율 등을 알아볼 수 있는 챗봇 서비스를 개발, 22일부터 서비스를 시작한다고 21일 밝혔다.

'손해보험협회 과실비율분쟁 심의위원회 안내 챗봇'은 카카오톡을 통해 24시간 365일 어디서나 누구든지 손쉽게 이용할 수 있다. 챗봇을 통해 자동차사고 유형에 따른 과실비율 검색, 과실비율분쟁 심의 진행상태 조회, 자동차사고 관련 인터넷 상담신청 등이 가능하며, 심의절차 등 궁금한 내용을 단어 또는 문장으로 대화창에 질문하면 즉시 답변을 제공한다.

또 교통사고 발생 시 손해보험사·공제사의 사고 접수 문자 메시지에도 챗봇 URL을 안내해 사고 당사자가 과실비율 등을 손쉽게 확인할 수 있게 할 예정이다.

손보협회 관계자는 "소비자의 과실비율 예측 가능성을 높이고, 사고 당사자 간 과실비율 분쟁을 줄이는데도 도움이 될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

