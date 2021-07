스피드메이트, 차량 관리 멤버십 ‘'클럽 SM' 출시

[아시아경제 이창환 기자] SK네트웍스의 자동차 종합 관리 브랜드인 스피드메이트가 이용 고객의 만족도를 높이기 위해 서비스 혜택을 담은 차량 관리 멤버십 ‘클럽 SM(CLUB SM)’을 출시한다고 21일 밝혔다.

프리미엄 멤버십(3만5000원, 유효기간 1년)은 정비를 위해 스피드메이트를 방문한 고객이 제품 및 서비스 등 차량 관리 전반에 걸쳐 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 구성했다.

대표적으로 엔진오일 1회 무료 교환(YF소나타 4.1ℓ 기준) 및 추가 1회 2만5000원 할인(전 차종), 정비 공임 20% 할인, 에어컨히터필터 30% 할인 혜택을 제공한다.

클럽 SM 회원들은 멤버십 종류에 상관없이 SK 제휴 상품 이용 혜택을 누리게 된다. SK렌터카 단기 렌터카 이용 시 최대 85% 할인 서비스가 제공되며, SK매직 식기세척기, 인덕션, 공기청정기 등 주요 제품 10개 품목에서 10% 추가 할인을 받는다.

스피드메이트 관계자는 "프리미엄 멤버십 고객의 경우 40만원이 넘는 혜택을 누릴 수 있어 경제성과 편의성 측면의 고객 가치가 확대 될 것"이라고 강조했다.

