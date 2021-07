화학물질 독성 예측 온라인 서비스 개시

화학연, 20일부터 웹사이트에서 이용 가능

기업 및 연구자들, 제품 개발 과정에서 활용

[아시아경제 김봉수 기자] 한국화학연구원은 20일 화학 제품에 들어 있는 다양한 화학물질의 칵테일 효과(복합독성)를 예측할 수 있는 ‘웹 기반 화학제품 복합위해성예측 툴박스(Toolbox)' 서비스를 시작한다.

기업 및 연구자들이 제품 개발 과정에서 다양한 물질 배합에 따른 제품 혼합물의 복합 위해성을 사전에 예측해 보다 안전한 제품을 설계할 수 있도록 돕는다. 자체 홈페이지 또는 화학연 웹사이트에서 이용할 수 있다.

주요 복합독성 예측모델 4종을 제공한다. 주요 기능은 ▲구성물질 정보기반 복합독성 예측(환경독성), ▲화학물질의 물리·화학적 정보, ▲물질안전보건자료(MSDS) 유해성 정보 및 규제정보, ▲입력 데이터 보안강화 기능(개인 PC 및 서버 선택저장), ▲예측결과 보고서 제공 등의 서비스를 포함하고 있다.

화학연은 올해 하반기 중 기업 및 연구자를 대상으로 시연회도 개최한다. 내년에는 '화학제품의 노출량을 고려한 복합위해도 산정기능'과 데이터가 부족한 화학물질의 물성과 유해성을 예측하는 기능을 탑재한 보다 강력한 툴박스 버전 2.0을 공개할 예정이다.

김종운 화학안전연구센터장은 “글로벌 화학물질관리기술이 물질 중심에서 제품 중심으로 확장되고, 정부 중심에서 기업 중심으로 전환되고 있다"면서 "이번에 개발된 툴박스는 제한된 범위 내에서지만 선도적으로 화학제품의 복합위해성 예측 및 안전설계를 지원할 수 있는 플랫폼 제공에 의의가 있다"고 말했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr