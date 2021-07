하나은행, 한국산업 서비스품질지수 6년 연속 1위 선정

한국산업 서비스품질지수(KSQI) 고객접점 부문 서비스품질 인정 받아

[아시아경제 박선미 기자] 하나은행은 한국능률협회컨설팅(KMAC) 주관 ‘2021년 한국산업 서비스품질지수(KSQI)’ 고객접점 부문에서 6년 연속 은행산업 부문 1위에 선정됐다고 21일 밝혔다.

한국산업 서비스품질지수는 기업이 제공하는 서비스품질에 대한 손님들의 체감 정도를 매년 객관적으로 측정하는 지수다. 서비스 평가단이 31개 산업, 125개 기업 및 기관을 미스터리 쇼핑 방식으로 방문 후 서비스품질을 평가한다.

하나은행은 올해 1월 전 직원의 금융소비자 보호 실천 다짐 행사를 시작으로 ▲ 전 직원 완전 판매 강화 및 상담 전문성 향상 교육 실시 ▲ 금융소비자보호법 이행 위한 손님 응대 시리즈 교육 ▲ 소비자보호 기반 CS제도 개편 등 다양한 활동을 시행한 바 있다.

또한 선제적 금융소비자 보호 강화를 위해 ▲ 생활밀착형 민원전담팀 구성 ▲ 보이스피싱 앱 탐지, 분석, 차단, 고객 안내 등 보이스피싱 예방을 위한 일괄대응체계 구축 ▲ 고령층의 금융사기 피해 경감을 위한 시니어 전용 ‘언제나 청춘 정기예금’ 출시 등 다양한 보호 활동을 전개하고 있다.

박성호 하나은행장은 "KSQI 고객접점 부문에서의 6년 연속 1위 선정은 코로나19라는 어려움 속에서도 무엇보다 손님 가치를 중시하는 하나은행의 기업문화가 높이 평가받은 결과라 생각한다”며 “하나은행은 앞으로도 견고한 소비자보호 노력을 기반으로 내일이 더 기대되는, 다시 찾고 싶은 은행이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

