[클릭 e종목]"NCC 트래이딩 구간" 롯데케미칼·대한유화·DL 비중확대

[아시아경제 이선애 기자] 메리츠증권이 21일 순수 석유화학 기업에 대한 주가 트래이딩 전략을 제시했다.

전일 종가 기준 국내 순수 NCC 기업 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 269,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 273,500 2021.07.21 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-20일외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 과 대한유화 대한유화 006650 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 275,500 2021.07.21 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]가장 저평가된 2차전지 소재 '대한유화', 90% 이상 올라야외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여업황부진·유가상승에 시름 깊은 화학株 close 의 주가 수준은 2021년 추정치 기준 주가순자산비율(PBR) 0.6배, 0.7배 수준으로 하락했다. 올해 코스피와 업종 지수 대비 부진했다. 부진했던 주가 배경은 제품가격 약세 전환, 유가 강세에 따른 수익성 훼손으로 요약된다.

그러나 이달 들어 변화가 감지된다. 유가가 급락하며 수익성 바닥구간이 통과됐고, 공급 증가 우려도 다소 완화돼 긍정적 업황으로 판단 가능하다. 해당 기업들의 주가 저평가 매력 또한 부각되며 NCC 업종에 투자심리 개선이 필요한 점이다.

노우호 메리츠증권 연구원은 "순수 석유화학 기업들은 올해 2~3분기 비관적 이익 전망으로 주가 또한 상대적인 약세를 시현했는데, 현 시점은 석유화학에 대한 투자 기준은 기존 주가에 반영된 이익 가시성 대비 부진했던 수익성이 바닥권을 통과한 점을 우선시하는 점"이라며 "현 시점 석유화학 업종에 대한 비중확대 전략과 트래이딩 종목으로 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 269,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 273,500 2021.07.21 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-20일외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close , 대한유화 대한유화 006650 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 275,500 2021.07.21 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]가장 저평가된 2차전지 소재 '대한유화', 90% 이상 올라야외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여업황부진·유가상승에 시름 깊은 화학株 close , DL DL 000210 | 코스피 증권정보 현재가 79,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 80,500 2021.07.21 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-12일DL, DL케미칼 3930억원 규모 유상증자 결정[e공시 눈에 띄네]코스피-24일 close 을 제시한다"고 설명했다.

