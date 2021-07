공수처, 이광철 청와대 민정비서관 자택 압수수색(종합)

[아시아경제 김대현 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 이광철 청와대 민정비서관 자택을 압수수색했다.

20일 공수처 수사3부(부장검사 최석규)는 이날 수사관들을 보내 이 비서관 자택을 압수수색하고, 청와대에도 임의제출 형식으로 압수수색을 요청했다. 공수처는 이날 오전 9시부터 오후 6시30분까지 이 비서관 사무실에 대한 압수수색을 시도했고, 자택 압수수색은 오전 중에 마무리한 것으로 전해졌다.

공수처는 이날 압수수색에 대해 "윤중천 면담보고서 허위 작성 및 유출 의혹 사건 수사를 위한 것"이라며 "주요 사건관계인인 이 비서관의 자택을 압수수색해 관련 자료를 확보했다"고 밝혔다. 공수처는 이번 압수물 확보를 통해 이 비서관이 실제 보고서 허위 작성 과정에 개입한 것인지 확인한 것으로 파악된다.

앞서 공수처는 지난 3월 서울중앙지검으로부터 이 검사 사건을 이첩받았고, 한달 후 허위공문서 작성 등 혐의로 정식 입건했다.

공수처는 지난 5월 말부터 지난달 초까지 이 검사를 3차례 불러 조사했다. 또 지난 8일 이 검사와 함께 근무한 검찰수사관 A씨의 사무실을 압수수색했다.

한편 이 비서관은 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 관련 등 혐의로 기소돼 지난 1일 사표를 제출했다. 다만 아직 수리되진 않았다.

청와대 관계자는 "대통령 비서실 등은 국가보안시설로 지정돼 압수수색 영장 집행보단 임의제출 방식으로 수사에 협조해왔다"며 "공수처의 영장 집행에 대해서도 동일한 방식으로 협조하겠다"고 했다.

다만 공수처 관계자는 "압수한 물품에 관해서는 확인해줄 수 없다"고 전했다.

