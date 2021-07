거래소, 큐라클 상장 승인…22일 코스닥 상장

[아시아경제 한진주 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 혈관질환 치료제를 개발하는 바이오기업 큐라클의 코스닥시장 신규 상장을 승인했다고 20일 밝혔다.

주식 거래는 오는 22일부터 개시한다. 공모가는 2만5000원이며 공모금액은 553억3300만원이다.

큐라클의 지난해 영업손실은 78억5300만원, 당기순손실은 286억1000만원이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr