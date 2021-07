오늘도 붐비는 코로나 선별진료소

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세가 이어지고 있는 20일 서울 마포구보건소 선별진료소에서 시민들이 검사를 위해 줄을 서고 있다. 질병관리청 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 일일 신규 확진자가 1278명이라고 발표했다. 누적 확진자 수는 18만481명(해외유입 1만976명)이다.

