[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 8월 20일까지 관내 대부업과 대부중개업체를 대상으로 2021년 상반기 대부업 실태조사'를 한다고 20일 밝혔다.

이번 조사는 6월 30일자 기준 김해시에 등록된 50개 업체를 대상으로 대부(중개)업체에서 제출한 실태조사보고서를 검증해 내용이 미비하거나 법규 위반 가능성이 있다고 판단되면 현지 방문 조사를 하는 방식으로 진행된다.

세부 내용은 개인사업자에 대해서는 대부(중개)현황, 차입현황, 순자산 현황을, 법인사업자는 지점 현황, 자산·부채 현황, 대부현황 등을 조사한다. 관련 보고서를 미제출하거나 허위 기재 업체는 관련법에 따라 과태료를 부과한다.

김해시 관계자는 "이번 조사를 통해 서민금융 사각지대를 찾고 보완해 관내 대부업계의 신뢰도를 높이고 대부업의 건전한 발전을 위해 노력하겠다"라고 말했다.

