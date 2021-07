위치 파악하고 위험 감지까지…쌍용건설, 스마트 안전모 도입

[아시아경제 김혜민 기자] 쌍용건설은 작업자의 현재 위치와 안전상태를 감지하는 '스마트 안전모'를 공사현장에 도입했다고 20일 밝혔다.

스마트 안전모는 정보통신기술(ICT)와 사물인터넷(IoT) 기술을 접목해 실시간 현장 모니터링이 가능하다. 근로자의 충격과 쓰러짐을 감지해 비상시에는 구조신호를 송출하는 기능을 갖췄고 5대 유해가스 발생시 경보를 자동 발령하도록 했다. 안전모에 설치된 위치태크로 작업자의 건강 정보와 안전 교육이수 여부 등도 한 번에 파악할 수 있으며, 현장의 잠재적 위험요소를 파악해 사전 정보제공도 가능하다.

쌍용건설은 이와 함께 시공 예정인 현장의 안전사고를 사전 예방할 수 있는 VR(가상현실)을 제작해 문제점 파악, 근로자 사전 안전교육에도 활용하고 있다. 2016년부터는 '액션캠 LTE'를 안전모에 도입해 관리자가 현장을 일일이 방문하지 않아도 여러 단말기로 현장을 관리할 수 있도록 하고 있다.

쌍용건설 관계자는 "스마트 안전모를 통해 작업자의 안전은 물론 공사효율도 극대화할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 근로자들이 불안하지 않고 작업할 수 있도록 스마트 첨단 시스템을 적극 도입해 안전한 작업환경을 구축할 예정"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr