EY한영, ESG 원스톱 자문 서비스 전담 조직 출범

[아시아경제 박지환 기자] 회계·컨설팅 법인 EY한영이 ESG(환경·책임·투명경영) 특화 조직인 'ESG 임팩트 허브(Impact Hub)'를 출범한다고 20일 밝혔다.

ESG 임팩트 허브는 ESG 이슈에 전사적인 차원으로 대응하는 조직이다. 기후변화 및 지속가능성 서비스(CCaSS) 리더 박재흠 파트너가 주도하고 기존 감사, 전략·재무자문, 세무, 컨설팅, 금융사업본부 등과 긴밀한 협력으로 운영된다. 박재흠 파트너는 약 20년 동안 공공기관 및 글로벌 컨설팅 업체에서 국내 주요 기업을 대상으로 지속가능경영 부문에서 풍부한 경험을 쌓은 ESG 전문가다.

ESG 임팩트 허브는 ESG와 관련한 각종 이슈에 원스톱 자문 서비스를 제공할 예정이다. 서비스 영역은 규제대응, 투자자문, 비재무공시체계, M&A 및 신시장 개척 및 비즈니스모델개발에 이른다. EY한영이 기존에 제공하던 여러 서비스에도 ESG 이슈를 결합해 한 단계 업그레이드할 예정이다. ESG 임팩트 허브는 ESG 관련 각종 포럼이나 학회, 규정 제정 작업 등에도 참여하고 있다.

EY한영 보고서에 따르면 국내기업이 2023년 미국, 유럽연합(EU), 중국에 지불해야 하는 탄소국경세는 약 6100억원, 2030년에는 1조8700억원에 달할 전망이다. 국내 기업은 탄소국경세를 줄이고 수출 경쟁력을 갖추기 위해 탄소를 저감하는 새로운 기술을 개발해야 한다.

박용근 EY한영 대표는 "ESG는 성장과 생존을 위해 각 기업이 총력을 다해 대응해야 할 필수적인 분야"라며 "ESG 임팩트 허브 출범을 통해 우리나라 기업이 ESG와 관련해 직면하는 위기에 대응하는 데 폭넓게 지원할 것"이라고 말했다.

