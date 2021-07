[아시아경제 지연진 기자] 음식점 등엣 영수증을 인쇄하는 POS 프린터업체 에이루트 에이루트 096690 | 코스닥 증권정보 현재가 2,040 전일대비 470 등락률 +29.94% 거래량 2,676,916 전일가 1,570 2021.07.20 10:40 장중(20분지연) 관련기사 "에스씨디" 말씀드렸죠? NEW 폭염대장주, 시원하게 올라갑니다!신상 출시 예고! 애플 따라 ‘이것’ 터진다!바이오 다시 한번 터진다! FDA 승인! 잭팟! close 무상증자 권리락 이후 이틀연속 상한가를 기록중이다.

에이루트는 이날 코스닥 시장에서 개장 직후부터 전일대비 29.94% 상승한 2040원에 거래되고 있다. 이는 52주 최고가다.

이 회사는 전날 무상증자 권리락(기준가 1210원)이 발생하면서 투자 심리를 자극한 것으로 풀이된다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr