예비부부, 큰 사이즈·편안한 침대 선호

에이스침대, 상반기 웨딩멤버스 가입 고객 구매 트랜드 분석 결과

[아시아경제 김종화 기자] 혼수를 장만하는 예비부부들은 큰 사이즈와 편안한 침대에 대한 선호도가 높은 것으로 나타났다.

에이스침대가 올해 상반기 '웨딩멤버스' 현황과 이를 통한 신혼부부들의 침대 구매 트렌드를 분석해 발표한 결과에 따르면, 에이스멤버스를 통한 제품 구매 소비자 10쌍 중 6쌍(61%)은 킹 사이즈 침대를, 호텔 같은 분위기와 편안함을 주는 '호텔식 인테리어' 침대에 대한 선호도가 높았다.

에이스 웨딩멤버스는 보다 수준 높은 수면 문화를 경험할 수 있도록 혼수를 준비하는 예비부부를 대상으로 에이스침대가 운영하는 맞춤형 멤버십 프로그램이다. 에이스침대 분석 결과 올해 1월부터 6월까지 상반기 에이스 웨딩멤버스 가입자 총 5580명 중 약 90%, 즉 10쌍 중 9쌍이 멤버십 혜택을 이용해 실제 제품을 구매한 것으로 집계됐다.

판매 데이터를 바탕으로 신혼 침대 구매 트렌드를 보면, 2021년도 웨딩멤버스 통한 제품 구매 소비자 10쌍 중 6쌍(61%)은 킹 사이즈 침대를 매트리스를 구매했다. 지난해에 이어 올해도 대형 사이즈 침대에 대한 선호도가 꾸준하게 이어지고 있는 것으로 보인다.

또 실용성과 호텔 같은 분위기와 편안함을 주는 호텔식 인테리어 침대 선호도가 높은 것으로 나타났다. 코로나19 장기화로 집안에서 생활하는 집콕 문화에 익숙해지면서, 집에서도 마치 호텔에 온 것처럼 휴가를 즐기는 홈캉스 트렌드에 따른 것으로 풀이된다.

실제 호텔식 침실 프레임과 큰 사이즈의 침대로 호텔처럼 편안하고 안락한 분위기로 신혼 공간을 꾸미려는 신혼부부가 크게 늘고 있다.

예비 신혼부부가 가장 많이 구매한 프레임은 호텔 스위트룸을 연상시키는 에이스침대의 'BMA-1147'모델이다. 국민 프레임으로 불리는 BMA-1147은 모던한 디자인으로 패널과 협탁을 소비자의 선택에 따라 침대 옆 양쪽 또는 한쪽으로 배치할 수 있는 것이 특징이다. 마치 호텔에 온 듯한 편안함과 실용성을 동시에 가져 신혼부부들의 선호도가 높다.

그 외에도 호텔식 인테리어 침대 'BMA-1148', 'LANOTTE' 제품들도 좋은 반응을 보였으며, 침대에서 머무는 시간이 늘어남에 따라 헤드보드에 기대어 앉을 수 있거나 수납공간이 있는 'BRA1439', 'LUNATO III' 등 실용적인 제품도 인기를 끌었다.

매트리스는 부부가 함께 누웠을 때 편안한 숙면을 취할 수 있는 'HYBRIDTECH 라인'이 가장 많이 선택됐다. 해당 제품은 세계 특허를 획득한 하이브리드 Z 스프링이 적용해 외관 변형 방지는 물론 하중을 분산해 차원이 다른 편안함을 선사한다.

전명주 에이스침대 영업본부장은 "집에 머무는 시간이 점차 늘어나면서, 침실에서 호텔 같은 편안한 휴식을 즐기며 일상을 재충전하고 기분 전환을 하려는 신혼부부들이 점차 늘어나고 있다"면서 "부부가 함께 사용하는 침대는 다른 두 사람의 수면 습관이 서로의 수면 패턴에 영향을 줄 수 있기 때문에 무엇보다 직접 누워보고 체험하는 것이 중요하다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr