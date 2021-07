[특징주]셀트리온, 렉키로나 인도네시아 긴급사용승인 획득에 강세

[아시아경제 송화정 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 9,000 등락률 +3.42% 거래량 492,426 전일가 263,000 2021.07.20 10:00 장중(20분지연) 관련기사 델타 변이 우려 나스닥 급락에 국내 증시도 하락세...'3220선' 약세셀트리온 '렉키로나', 인도네시아에서 긴급사용승인 획득반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감 close 이 코로나19 항체 치료제 '렉키로나(성분명 레그단비맙)'의 인도네시아 긴급사용승인(EUA) 획득에 강세다.

20일 오전 9시30분 기준 셀트리온은 전일 대비 8000원(3.04%) 오른 27만1000원에 거래됐다.

이날 셀트리온은 지난 17일 렉키로나가 인도네시아 식약처(BPOM)로부터 긴급사용승인을 획득했다고 밝혔다. 긴급사용승인 대상은 코로나19 확진을 받은 성인 고위험군 경증환자, 중등증 환자다.

