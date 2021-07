해태, 15년만에 ‘신당동떡볶이’ 새롭게 출시

[아시아경제 이승진 기자] 해태제과는 원조 떡볶이 스낵을 대대적으로 개편한 ‘신당동떡볶이’를 선보이고, MZ세대(밀레니얼+Z세대) 입맛을 겨냥한 ‘신당동 로제떡볶이’를 새로 출시한다고 20일 밝혔다.

떡볶이의 최초 과자인 ‘해태 신당동떡볶이’가 개편을 시도한 건 출시(2006년) 이후 이번이 처음이다. 이름만 빼고 맛과 패키지, 콘셉트까지 모두 바꿨다.

그간 달달한 맛에서 매콤한 맛으로 바뀐 떡볶이 시장의 트렌드를 적극적으로 반영한 것이 특징이다. 떡볶이 전문 프랜차이즈의 인기메뉴 대부분이 매운맛으로, 더 매콤한 맛을 강조하는 제품일수록 인기도 좋다는 점에서 착안했다.

해태는 떡볶이 시장 트렌드 변화에 맞춰 오리지널의 단맛은 줄이고 매운맛은 대폭 늘렸다. 국산 청양고추로 칼칼한 매운맛을 앞세우고 순창 고추장으로 매콤한 감칠맛을 뒤따르게 했다. 덕분에 너무 자극적이지 않으면서도 깔끔하고 기분 좋은 매운맛을 느낄 수 있다.

여기에 매운맛을 장착한 신형 ‘신당동떡볶이’를 로제떡볶이로도 맛볼 수 있다. ‘신당동 로제떡볶이’는 매콤하면서도 부드러운 우유크림이 합쳐진 로제열풍을 스낵으로 구현했다. 체다와 크림치즈를 듬뿍 넣어 진한 크림 풍미와 감칠맛을 살리고 특유의 매운맛까지 올라와 중독성 강한 로제떡볶이 맛을 그대로 느낄 수 있다.

해태제과 관계자는 “매년 급성장하는 떡볶이 시장의 최신 트렌드를 적극 반영한 새로운 떡볶이 스낵”이라며 “누구나 좋아하는 매콤함에 젊은 층의 입맛까지 맞춘 다양하고 고급스러운 제품으로 떡볶이 스낵시장을 선도할 것”이라고 밝혔다.

