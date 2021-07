김남국 "尹, 일주일 120시간 바짝 일하고 쉬자? 예외조항도 모르나"

[아시아경제 김초영 기자] 김남국 더불어민주당 의원이 20일 "일주일에 120시간이라도 바짝 일하고 이후 마음껏 쉴 수 있어야 한다"고 한 윤석열 전 검찰총장을 향해 "워라밸은 약속하지 못하더라도 극단에 치우쳐서 '노동시간 단축'이라는 올바른 정책 방향까지 흔들지는 않기를 바란다"고 목소리를 높였다.

김 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "(일주일에 120시간인 경우) 토요일과 일요일 이틀을 쉬고 주5일 일하면 매일 24시간을, 하루 쉬고 주6일 일하면 매일 20시간을, 하루도 쉬지 않고 주7일을 일하면 매일 17시간을 일해야 한다"며 이같이 말했다.

앞서 윤 전 총장은 한 언론과의 인터뷰에서 문재인 정부의 '주 52시간제'에 대해 "실패한 정책"이라며 "스타트업 청년들을 만났더니, 주 52시간 제도 시행에 예외조항을 둬서 근로자가 조건을 합의하거나 선택할 수 있게 해달라고 토로하더라. 게임 하나 개발하려면 한 주에 52시간이 아니라 일주일에 120시간이라도 바짝 일하고, 이후에 마음껏 쉴 수 있어야 한다는 것"이라고 말했다.

이에 김 의원은 "윤석열 후보님께서 주 52시간 근무에 '예외조항'이 전혀 없는 것으로 잘못 알고 있는 것 같다"며 "유연근로제와 특별연장근로, 선택근로제 등 근로시간의 유연성을 확보할 수 있는 '예외조항'이 분명히 있다"고 지적했다.

이어 "연구개발회사나 벤처회사가 예외조항이 없어서 주 52시간만을 일해야 한다는 것은 사실이 아니다"라며 "이렇게 잘못된 사실을 근거로 주 52시간 근무제가 완전히 실패한 정책인 것처럼 호도하는 것이 정말 안타깝다"고 했다.

끝으로 김 의원은 "우리 사회는 여전히 '과로 사회', '일 중심 사회'로 불리며 장시간 근로로 악명이 높다"며 "대통령 후보라면 국민의 저녁 있는 삶과 워라밸을 보장해서 반드시 '행복 국가'를 만들겠다고 약속해야 하는 것이 아닌가"라고 덧붙였다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr