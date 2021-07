LGD, 임원 소장품 경매로 결식아동에 도시락 제공

정호영 사장 등 기부한 개인 소장품 110여개 사내 온라인 판매

수익금·회사 기부금 등 총 2800만원 모아

소외계층 초등학생 200여명 여름방학 식사 지원

[아시아경제 김흥순 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,700 전일대비 100 등락률 -0.44% 거래량 731,632 전일가 22,800 2021.07.20 10:15 장중(20분지연) 관련기사 삼성 등 대기업 자체 접종 백신, 모더나→화이자로 변경[클릭 e종목]"LG디스플레이, 하반기엔 OLED 흑자 기대LGD, 대형 OLED 패널 사업 8년만에 흑전 '눈앞' close 는 '임원 소장품 온라인 나눔 경매'를 통해 여름방학 동안 끼니를 해결하기 어려운 결식아동 돕기에 나선다고 20일 밝혔다.

정호영 LG디스플레이 사장을 비롯한 임원들은 나눔을 실천하기 위해 의류, 주류, 스포츠·레저용품, 전자제품 등 개인 소장품 110여개를 기부했다.

나눔 경매로 얻은 수익에 LG디스플레이가 기부금을 보태 총 2800만원을 모았다. 이 돈은 여름방학 기간 학교 급식을 이용할 수 없는 소외계층 초등학생 200여명에게 건강 도시락을 제공하는 데 사용될 예정이다.

온라인 경매에 참여한 조희민 LG디스플레이 주임(모바일 제조센터)은 "임원 소장품을 구매하는 것도 의미가 있었지만 무엇보다 아이들을 위한 나눔을 실천할 수 있어 더욱 뜻 깊었다"고 소감을 말했다.

이 행사는 LG디스플레이 임직원들이 기부와 경매에 참여해 이웃 사랑을 실천할 수 있는 사회공헌 프로그램이다. 5회째인 올해는 코로나19로 훨씬 힘든 방학을 맞이할 결식 아동들을 위해 개최됐다.

LG디스플레이 관계자는 "어린이들을 돕는다는 좋은 취지에 공감한 직원들이 경매에 적극적으로 참여한 덕분에 기부된 많은 물건들이 시중가보다 높은 금액에 낙찰됐다"고 전했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr