부릉, 노량진수산시장 대표 맛집 '형제상회' 배송 맡는다

형제상회 수산물 서울·경인지역 당일 배송 서비스 제공

메쉬코리아 유정범 대표(좌)와 형제수산 황정훈 대표가 실시간 라스트마일 배송 계약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 김철현 기자] '부릉'을 운영하는 메쉬코리아(대표 유정범)는 노량진 수산시장의 형제상회(대표 황정훈)와 당일 배송 서비스를 위한 협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

부릉은 형제상회에서 자체 운영하는 온라인몰을 통해 주문이 들어오는 수산물을 서울과 경기, 인천 지역을 대상으로 당일 배송한다. 주문 물량과 배송 동선, 배송 스케줄 등 물류 프로세스 전반에 대한 빅데이터를 쉽게 활용할 수 있는 IT 솔루션도 형제상회에 함께 제공한다.

형제상회는 노량진 수산시장을 대표하는 프리미엄 모둠회를 판매하는 브랜드다. 매장 방문 없이도 소비자들이 간편하게 수산시장의 신선한 횟감을 받을 수 있도록 온라인몰을 직접 구축해 운영해오고 있다.

메쉬코리아는 형제상회를 포함한 소규모 D2C(Direct To Consumer) 셀러들을 위해 IT 기반의 라스트마일 배송 서비스와 함께 빅데이터 기반의 물류 시스템 '부릉TMS'를 활용한 IT 솔루션을 제공 중이다. D2C는 백화점이나 대형 몰, 대형 온라인 마켓 등 거대 유통 플랫폼을 거치지 않고 소비자에게 직접 제품을 판매하는 방식이다.

유정범 메쉬코리아 대표는 "이커머스가 메가 트렌드로 자리잡은 현재 대형 유통 플랫폼의 일방적인 정책으로 많은 소규모 셀러들이 경쟁에서 살아남기 힘든 구조가 됐다"며 "메쉬코리아는 D2C 판매 구조에 최적화된 디지털 물류 네트워크를 구축함으로써 누구나 물류에 대한 걱정 없이 온라인에서 성공 비즈니스를 꿈꿀 수 있는 환경을 만들고 있다"고 말했다.

