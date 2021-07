박수현 靑 수석 "韓日간 협상 상당한 성과 있었다…'망언'으로 진도 안 나가"

[아시아경제 이지은 기자] 박수현 청와대 소통수석이 한일간 외교협상에서 상당한 성과가 있었지만, 막판에 불거진 소마 공사의 '망언' 때문에 진도가 나가지 않아 결국 방일과 한일정상회담이 무산되었다고 밝혔다.

박 수석은 20일 오전 KBS 라디오 '최경영의 최강시사'와의 인터뷰에서 "(일본과의 협의에서) 성과가 전혀 없었다, 한일관계가 끝장났다는 이런 식이 아니고 상당한 성과가 있었다"며 이같이 밝혔다.

한일 양국간 외교적 협의를 통해 위안부, 징용공, 수출규제와 후쿠시마 오염수 등 다양한 현안에서 상당부분 진척이 있었지만 협상 막판 불거진 소마 공사의 망언으로 인해 만족스러운 부분까지 진전이 되지 않았다는 것.

박 수석은 "협상 마지막에 불거진 소마 공사의 망언이 국민 정서에 미치는 영향을 고려하지 않을 수 없었다"며 "일본의 의지가 강하고 우리도 기본적으로 의지가 강해서, 계기가 된다면 문 대통령 임기 안에 양국간 정상회담 할 수 있는 희망이 있다"고 말했다.

단 구체적으로 어떤 현안에서 진전이 있었는지는 "양국간 외교적 협상 내용을 밝히는 건 예의가 아니어서 말씀을 드릴 수 없다"며 말을 아꼈다.

박 수석은 TBS '김어준의 뉴스공장' 인터뷰에서도 사회자가 '소마 공사 일 때문에 진도가 안 나간 것인가'라고 묻자 "정확한 분석"이라며 긍정했다.

전날 박 수석은 언론 인터뷰를 통해 "쉬운 길보다 좋은 길"을 언급하며 문 대통령의 관계개선 의지를 밝히기도 했다. 이에 대해 "문 대통령뿐 아니라 대한민국 어떤 대통령도 한일관계를 풀어나가야 되는 의지를 가지고 있는게 품격 아닌가"라며 "그런 측면에서 대통령이 강한 의지를 가지고 노력해 왔다"고 말했다.

향후 한일정상회담 성사 가능성에 대해서도 "상황이 이렇게 됐지만 양국 정상이 언제든 만나길 바란다"며 "성과가 진척된 상황이기 때문에 외무장관 회담을 이어간다면 아마 좋은 결과가 있지 않을까 생각한다"고 말했다.

