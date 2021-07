LS전선, 청년층 대상 '마인크래프트 ESG 공모전' 개최

디지털 가상 공간에 '세상을 바꾸는 ESG' 구현

"청년세대 ESG 관심·이해 증진 기대"



[아시아경제 김흥순 기자] LS전선은 게임에 친숙한 청년세대들이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 대한 이해도를 높일 수 있도록 'LS전선 마인크래프트 ESG 공모전'을 개최한다고 20일 밝혔다.

마인크래프트는 '디지털 레고'로 불리는 게임이다. 사용자가 온라인 가상 공간에서 블록을 연결해 상상의 세계를 구현할 수 있다. LS전선은 풍력과 태양광 등 신재생 에너지 블록과 해저 케이블, 초전도 케이블 등의 케이블 블록을 특별 제작해 마인크래프트 공모전 홈페이지 등을 통해 무료로 배포하고 있다.

참가자는 게임의 기존 블록들과 풍력, 태양광, 케이블 블록 등을 이용해 ESG가 바꿔놓을 세상을 구현한 작품을 홈페이지를 통해 제출하면 된다. 참가 대상은 만 30세 이하(1991년 이후 출생자)로 작품 접수 기간은 오는 26일부터 9월5일까지다. 시상으로는 대상 1팀에 500만원, 우수상 2팀과 장려상 3팀에 각각 300만원과 200만원을 수여한다.

LS전선 관계자는 "청년 세대들에게 ESG에 대한 관심과 이해를 높이기 위해 이번 공모전을 마련했다"고 말했다.

