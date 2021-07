[아시아경제 임혜선 기자] 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,328,513 전일가 1,650 2021.07.19 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-16일“대선주자 1위”와 삼성전자 최대 수혜주[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일 close 은 경영 참여를 위해 제3자배정 유상증자 참여 방식으로 의약품 원료 제조·판매업체 큐브앤컴퍼니 지분 7.30%(256만6735주)를 50억원에 취득하기로 했다고 19일 공시했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr