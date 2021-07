영암군, 제2회 추가경정예산 6677억원 확정

전 군민 코로나19 재난지원금 추가지원



저소득층 일자리 지원사업과 도시재생사업 추진 등 주력

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 영암군은 제2회 세입·세출 추가경정 예산안 6677억원이 지난 16일 군의회 의결을 통해 최종 확정됐다고 19일 밝혔다.

이는 제1회 추가경정예산 6180억원 대비 497억 원(8.05%) 증가한 수치이며, 국가추가 경정 예산편성 이후 변경된 사업비와 코로나19 지원대책, 저소득층 일자리 지원사업 등에 예산을 편성했다.

지난해부터 발생한 코로나19 감염병에 따른 지역 경기 침체와 산업·고용 위기라는 악조건에도 불구하고 영암군 지방재정을 확대하는 데 노력했다.

회계별로, 일반회계가 제1회 추가경정예산 5433억원 대비 479억 원(8.81%) 증가한 5912억원, 공기업 특별회계는 제1회 추가경정예산 642억원 대비 18억원(2.90%) 증가한 660억원, 기타특별회계는 변동 없이 105억원을 편성했다.

기능별로는 농림 해양수산 분야 1568억(23.48%), 사회복지 및 보건 분야 1446억 원(21.66%), 환경보호 분야 998억(14.95%), 교통 및 물류, 국토 지역개발 분야 771억 원(11.54%) 순으로 나타났다.

이번 추경은 AI 발생에 따른 가금 농가 지원사업 29억1800만원, 코로나19 재난지원금 80억원, 감염병 지원과 접종센터 운영사업 34억원, 지역사랑상품권 발행지원 3억7000만원, 급경사지 붕괴위험지역 및 어린이보호구역 11억2000만원 등 AI 지원과 코로나19 관련 예산을 긴급 편성했다.

지역 주도형 청년 일자리 사업 등 직접 일자리 창출 사업에 9억원,블루잡 청년 뉴딜로 8억2000만원, 노후 관광지 및 도시재생, 도시계획 정비에 11억5000만원, 노후 상수관망 정비 14억5000만원, 깨끗한 물 생산관리 사업 10억7000만원을 편성해 지역경제 활성화 및 일자리 창출 및 도시재생사업 등에 주력한 것으로 보인다.

군 관계자는 “이번 추경예산은 국·도비 사업에 대한 군비 부담과 코로나19 감염병 예방사업 등을 통한 재난·재해를 예방하고 군민의 생활안정과 밀접한 지역 현안 사업에 예산 반영 등 재정 건전성 및 효율성을 확보할 수 있도록 안정적인 재정 운영에 중점을 뒀다”고 밝혔다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr