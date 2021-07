文 "방역 조치 위반, 단호한 책임 추궁 불가피…전력 예비율 관리해야"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 코로나19 방역조치 준수에는 예외가 있을 수 없다며 위반시 단호한 책임 추궁은 불가피하다고 강조했다. 또 폭염에 취약한 계층의 지원을 강화하는 한편, 전력 예비율 관리도 당부했다.

문 대통령은 19일 오후 청와대에서 수석·보좌관회의를 주재하고 "방역 조치를 준수하는데 누구도 예외나 특권이 있을 수 없다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "당면한 최대 과제는, 코로나 확산 차단을 위한 고강도 방역 조치를 ‘짧고 굵게’ 끝내는 것"이라며 "힘들어도 방역 조치를 준수하는 대다수의 선량한 국민을 위해서라도 방역 조치 위반 행위에 대해 단호하고 엄정한 책임 추궁이 불가피하다"고 말했다.

민주노총과 교회 등 방역조치를 어기는 집단에는 책임을 묻겠다는 뜻을 다시 한 번 강조한 것. 문 대통령은 지난 7일 열린 수도권 방역강화 회의에서도 방역조치 위반시 무관용 원칙을 밝힌 바 있다.

문 대통령은 코로나 재확산 속 방역조치에 대한 협조도 당부했다. 문 대통령은 "정부는 이번 주에도 수도권 거리두기 4단계를 시행하며, 전국적으로 단계 상향과 사적 모임 제한을 강화하는 등 방역의 고삐를 더욱 단단하게 조이고 있다"며 "불편과 희생을 감수하면서도 이동과 만남을 자제하며 강화된 정부의 방역 조치에 적극 협조해 주고 계신 국민들께 깊이 감사드린다"고 말했다.

이어 "의료진들과 방역 종사자들의 희생과 헌신도 눈물겹다"며 "1년 반 이상 코로나 대응으로 누적된 피로에 더하여 최근 폭염으로 어려움이 가중되고 있는데도, 최일선에서 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 분투하고 있다. 무한한 존경과 감사의 마음을 전한다"고 덧붙였다. 문 대통령은 지난 18일 삼성역 인근 코로나19 임시선별검사소 현장을 방문한 자리에서도 의료진의 노고를 치하한 바 있다.

문 대통령은 "국민들의 협조와 의료진·방역진의 헌신이 반드시 성과를 거둘 것"이라며 "정부는 철저한 방역과 함께 백신 접종 속도를 더욱 높여 나가겠다"고 밝혔다.

40대 이하 백신 접종 계획도 밝혔다. 문 대통령은 "백신 물량을 효율적으로 활용하는 방안과 함께 40대 이하 국민에 대한 백신 접종 계획도 조속히 마련, '내가 언제 백신을 맞게 될지' 예측할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

방역조치 강화로 인한 소상공인과 자영업자들의 피해도 우려하며 추가경정예산안(추경)을 통한 지원과 손실보상법에 대한 지원도 강조했다. 문 대통령은 "추경안을 국회 논의 과정에서 보완하여 소상공인들과 자영업자들에게 지원을 확대하겠다는 정부의 의지는 분명하다"며 "손실보상법에 의한 지원 규모도 확대하고 빠른 집행을 위해 준비해 나가겠다"고 말했다. 국회의 협조도 당부했다.

폭염을 앞두고 노인층과 노숙인 등 취약계층 지원을 강조하는 한편 전력 예비율 관리에 만전을 기하라고 지시하기도 했다.

문 대통령은 "폭염에 취약한 노인층에 대한 보호 대책을 시행하고, 노숙인과 쪽방 주민들을 위한 현장 활동을 강화해야 할 것"이라며 "폭염기 전력 예비율 관리에도 만전을 기해주기 바란다"고 말했다. 또 열사병 위험이 큰 현장 노동자 보호 대책을 마련하고 농어촌 지역 피해 예방, 예찰 활동 강화도 당부했다.

