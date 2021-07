여수, 10~20대 집단감염 확산

17일 5명, 18일 7명 등 10~20대 12명 확진

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수에서 17일 5명에 이어 18일 10대와 20대 7명이 코로나19 양성판정을 받는 등 20대를 중심으로 코로나19 확진자가 크게 늘어 방역 당국이 긴장하고 있다.

19일 여수시에 따르면 오전 9시 기준으로 국내 254명, 해외 26명 등 누적 280명의 확진자가 발생했으며, 7월 들어서만 10~20대를 중심으로 60여 명이 확진됐다.

17일애 10~20대 5명이 확진 판정을 받았으며, 18일 자정까지 20대 5명, 10대 2명 등 총 7명(전남 1804번~1805번, 1808~1813번)이 확진 판정을 받았다.

이들 대부분이 여수시 학동 소재 주점에서 아르바이트를 하는 대학생들로 이들이 근무하는 시간에 주점을 방문했던 이용객들을 찾아 진단검사를 실시하고 있다.

274~277번 확진자는 주점에서 확진된 것으로 추정되는 271번 확진자와 동선이 겹치거나 해당 시설의 아르바이트생이었다.

278~279번 확진자는 기존 확진자들과 밀접접촉자들로 자가격리중 확진판정을 받았다.

280번 확진자는 고등학생으로 앞서 확진 판정을 받은 268번 확진자의 가족이다. 자가격리중 확진판정을 받았다.

