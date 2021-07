중기부, ‘창업·벤처 생태계 종합지수’ 발표

기업, 투자자, 정부 3요소로 구성된 종합지수

지난해 종합지수는 2010년 대비 약 2.8배 상승한 284.7

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 최근 연구용역을 통해 개발한 ‘창업·벤처 생태계 종합지수’를 발표하고 민간 전문가들과 세미나를 개최한다고 19일 밝혔다.

중기부는 올해 초 한국벤처투자와 창업·벤처 업계의 동향과 생태계 추이를 파악하기 위해 계량화된 ‘창업·벤처 생태계 종합지수 개발’ 연구용역을 추진했다.

해당 연구는 과학기술정책연구원(이하 STEPI)의 김선우 박사 연구팀과 한국산업기술대 고혁진 교수와 서울과학기술대 안용길 교수 등이 함께 진행했다. 국내 창업·벤처기업 외에 창업·벤처 생태계 전반에 영향을 주는 투자자와 정부까지 분석 범위에 포함했다.

창업·벤처 생태계 종합지수 중 종합지수 모형은 생태계의 주요 주체인 창업·벤처기업, 투자자, 정부를 대상으로 한 세부지수인 기업, 투자, 정부지수로 구성됐다. 각 세부지수 값은 종합주가지수 방식을 활용해 2010년도를 기준으로 2020년도까지 개별 연도별로 산출했다.

2010년부터 도출된 지난 10년간 종합지수 값은 매년 꾸준히 상승한 것으로 나타났다. 특히 2020년도는 기준년도 대비 약 2.8배 상승한 284.7을 기록했다.

이번 발표 세미나는 ‘창업·벤처 생태계 종합지수’의 개발 배경, 세부 분석결과 발표뿐만 아니라, 벤처·스타트업계의 민간 전문가들과 함께 향후 창업·벤처 생태계 발전 방안을 논의한다.

종합지수 개발 배경과 주요 결과에 대한 기조발표를 시작으로, 세부 분석내용을 구체적으로 설명하는 주제발표가 이어질 예정이다.

전세희 중기부 투자회수관리과장은 "이번 지수 개발 배경은 창업·벤처 생태계의 성장 모습을 계량화 해보는데 의미가 있다"며 “중기부는 이번에 개발된 종합지수를 향후 생태계의 지속가능한 성장에 필요한 정책개발의 참조지표로 적극 활용할 예정”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr